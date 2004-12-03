Мэр Донецка уверяет жителей, что город живет `обыкновенной нормальной жизнью` и просит `не поддаваться панике`

Мэр Донецка Александр Лукьянченко уверяет жителей, что город живет `обикновенной нормальной жизнью` и просит `не поддаваться панике`.

`Наш город живет и будет жить обыкновенной нормальной жизнью, и местная власть приложит для этого все усилия, поэтому прошу вас не поддавайтесь панике`, - так говорится в обращении мэра к жителям.

Обращаясь к жителям Донецка, `как к моим избирателям, как к моим друзьям, как к членам большой и дружной донецкой семьи`, А.Лукьяненко отмечает, что `события, которые происходят сегодня в нашей стране, в нашем городе, не могут оставить никого равнодушным`. Он высказал всем благодарность `за вашу активность и на выборах, и сейчас`, и подчеркивает, что `решения, которые в последнее время приняли органы власти в регионе - это вынужденная реакция на события, которые происходят в Киеве`.

`Этими решениями местная власть хочет защитить, в первую очередь, ваш выбор, а не сама себя!`, - подчеркнул мэр Донецка.

Зная, что житилей Донецка волнуюют вопросы, `что будет с зарплатой, пенсиями, нужно ли запасаться продовольственными продуктами, будет ли тепло и светло в наших домах?`, мэр Донецка уверяет, что `на сегодняшний день экономика города работает в стабильном ритме, что разрешает пополнять местный бюджет и делать вычисления центральному`.

`Все предриятия коммунальной сферы справляются со своими заданиями. У вас в домах будет и тепло, и светло`, - заявляет А.Лукьяненко.

Он подтвердил, что в городе нет причин для продуктового ажиотажного спроса`, что в нормальном режиме работают мясопеределочные предприятия, молочное производство, хлебзаводы, коммунальный транспорт, медицинские учереждения, школи, учебные заведения.

Мэр напоминает донеччанам о необходимости своевременной оплаты `коммунальных услуг, что есть залогом их дальнейшей нормальной работы`.

Понимая, что жители города чувствуют `некоторые неудобства в банковской сфере`, А.Лукьяненко выразил надежду, что эти неудобства `носят временный и короткосрочный характер`.

Свое обращение мэр заканчивает благодарностью жителям города `за поддержку, спокойствие и понимание`.





УНІАН



