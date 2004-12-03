49 депутат просят признать неконституционным вотум недоверия правительству

49 народных депутатов просят Конституционный Суд признать таким , что не отвечает Конституции, решения парламента от 1 декабря о недоверии правительства Виктора Януковича. Об этом агенству `украинские новости` сообщил начальник пресс-службы Конституционного Суда Владимир Шляпошников. По его словам, подання от депутатов поступило вчера вечером. Его сейчас предварительно изучают. Как уточнил Шляпошников, депутаты просят признать такими, что не отвечают Конституции два пункта постановления от 1 декабря. В одном из них сказано, что парламент отменяет свое решение от 16 марта об одобрение программы деятельности кабмина и соответственно части 4 статьи 115 Конституции высказывает недоверие правительства. А в другом пункте есть предложение Президенту с участием спикера Верховной Рады безотлагательно сформировать состав правительства с учетом предложений депутатских фракций и групп.



Вчера агенство УНИАН сообщило с ссылкой на данные члена фракции СДПУ (о) Нестора Шуфрича, что под представлением о неконституционности решения парламента относительно отставки правительства собрали подписи приблизительно 60 депутатов.



Громадське радіо





