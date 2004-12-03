Руководители харьковских вузов отмечают почти 100% посещаемости занятий

Руководители харьковских вузов утверждают, что экономический кризис у них еще не наступил, но несвоевременных выплат степендий и зарплат педагогам, здесь уже побаиваются.

Что же касается политической ситуации в студенческой среде, то практически все ректоры отметили 100% посещаемость занятий, по их оценке ученики устали от политики и готовы присоедениться к третьему лагерю, одеть зеленые миротворческие ленточки. И только один ректор Народной Украинской академии Валентина Астахова сказала, что в ее академии студенты, как и раньше, политически активны и разделены на два лагеря. Никакого административного ждвления на студентов нет. Единственное, что запрещяют педагоги, политическую символику в стенах вуза.



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