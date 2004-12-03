Мартынюк не исключает, что сегодня или завтра парламент проведет голосование законопроекта 4180 о внесении изменений в Конституцию

Первый вице-спикер парламента, сопредседатель Временной специальной комиссии по наработке изменений к Конституции Адам МАРТЫНЮК не исключает, что сегодня или завтра парламент будет голосовать по законопроекту о внесении изменений в Конституцию – 4180.



В интервью журналистам он заметил, что это может произойти лишь после решения Верховного Суда.



А.МАРТЫНЮК рассказал, что сегодня на заседании комиссии они согласовали 5 из 12 пунктов, которые вызывали споры между разными фракциями и группами. В частности, было принято решение исключить из законопроекта положение относительно возможности совмещения депутатского мандата с должностью в правительстве. А.МАРТЫНЮК пояснил, что в данном случае будет оставлена действующая редакция Конституции, то есть закон 4180 не будет нуждаться в новой процедуре прохождения через КС. Также было принято решение в действующей редакции Конституции оставить порядок формирования совета НБУ, а также возрастной ценз для судей.



По его словам, острые дискуссии продолжались вокруг вопросов императивного мандата (снятие полномочий народного депутата в случае выхода из фракций, партии, по списку которой он был избран в парламент – УНИАН), полномочий Генпрокуратуры относительно общего надзора за соблюдением законодательства в государстве – эти вопросы решено оставить в тексте законопроекта.



Самый острый спор, подчеркнул А.МАРТЫНЮК, касался сроков введения в действие изменений к Конституции. Этот вопрос будет решаться в ходе согласительного совета, который проходит в эти минуты. `Это самый принципиальный вопрос, от которого будет зависеть, сколько людей ее (реформу) поддержали... она бы 400 голосов набрала, если бы пойти на то, что она будет введена после парламентских выборов 2006 года`, - выразил мнение А.МАРТЫНЮК.



Кроме того, он сообщил, что в ходе заседания было принято решение вынести на голосование в зал законопроект о внесении изменений в Конституцию 3207-1 в части, касающейся местного самоуправления для предварительного одобрения и направления на заключение Конституционного суда.



УНИАН



