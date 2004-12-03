Экс - лидер фракции `Трудова Україна` заявил про политические разногласия с Тигипко
15:29, 03 декабря 2004Последние события
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Экс - лидер фракции `Трудова Україна` Игорь Шаров заявляет про политические разногласия с головой партии `Трудова Україна` Сергеем Тигипко. `Я не скрываю, что по некоторым вопросам строительства партии у меня есть разногласия во взглядах с лидером `Трудової України` Сергеем Тигипко`, - заявил Шаров. Но депутат отказался уточнить, про какие именно разногласия говорится. Сегодня Игорь Шаров и еще девять депутатов вышли с состава фракции `Трудова Україна!.
Громадське радіо
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