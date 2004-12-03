Экс - лидер фракции `Трудова Україна` заявил про политические разногласия с Тигипко

Экс - лидер фракции `Трудова Україна` Игорь Шаров заявляет про политические разногласия с головой партии `Трудова Україна` Сергеем Тигипко. `Я не скрываю, что по некоторым вопросам строительства партии у меня есть разногласия во взглядах с лидером `Трудової України` Сергеем Тигипко`, - заявил Шаров. Но депутат отказался уточнить, про какие именно разногласия говорится. Сегодня Игорь Шаров и еще девять депутатов вышли с состава фракции `Трудова Україна!.







Громадське радіо



