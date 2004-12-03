Главная елка Украины зажжет огни в Киеве при любой политической погоде - Быструшкин

Главная елка Украины зажжет огни в Киеве при любой политической погоде, заявляет начальник главного управления культуры Киевской горадминистрации Александр Быструшкин, передает Интерфакс-Украина.



`Мы все же надеемся, что к моменту ее монтажа - ориентировочно 15-16 декабря - конфликт разрешится, и на Майдане Незалежности уже не будет ни палаток, ни митингующих, - сказал он в интервью, опубликованном в пятницу газетой `Киевские Ведомости`. - Если же этого не произойдет, то мы обязательно договоримся с оппозицией об освобождении традиционного места под елку`.



Быструшкин отметил, что в нынешнем году елка на Майдане будет особенно нарядной, а праздничные действа - зрелищными.



Предполагается закупить новые светодиодные лампы, которые ярче, экономичнее обычных и не бьются при демонтаже. С помощью освещения будет создан эффект вращения елки.



Недавно на совещании у зампреда горадминистрации Ивана Данькевича отмечалось, что подготовка к Новому году идет по графику.



Как обычно, главная елка страны зажжется 25 декабря в 17 часов, а через 10 минут по всей стране расцветут радужными огнями лесные красавицы.



Новогодние праздники в столице продлятся до 19 января и завершатся Крещением.



Интерфакс-Украина

