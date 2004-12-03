Блокирование правительственных домов продолжается из - за нарушения властью духа достигнутых договоренностей - Томенко

Один из лидеров Коалиции `Сила народу` Николай Томенко обьясняет продолжение блокирования правительственного дома и Администрации Президента тем, что власть нарушила дух достигнутых во время последних переговоров при участии международных посредников, договоренностей. Об этом депутат заявил сегодня на пресс - конференции в Киеве.

Он сказал, что решение о продолжении блокирования было принято после того, как со стороны президента Украины Леонида Кучмы и других представителей лагеря от власти, прозвучали заявления о том, что В.Янукович не смотря на решение парламента может продолжать исполнять обязанности глави правительства. `Мы действуем так, как развивается ситуация`, - сказал депутат. `Пока не будет отставки правительства, люди не разойдутся`, - добавил Н.Томенко.





УНІАН



