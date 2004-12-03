Комитет избирателей Украины оспорил в суде запрет Луганской облрады на трансляцию `5 канала` и ТРК `Эра`
16:03, 03 декабря 2004Последние события
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Ленинскому райсуду Луганска активистами Комитета избирателей Украины подано жалобу о признании незаконным решение сессии облрады про запрет трансляции на територии области `5 канала` и ТРК `ЭРА`.
Об этом сегодня во время заседания луганского пресс - клуба украинского образовательного центра реформ, на котором обсуждался вопрос `Выдержали луганские СМИ испытание выборами` заявил член правления луганского отделения ВОО КВУ Алексей Светиков. Он также сообщил, что несколько ведущих предприятий Северодонецка выплатили на перед зарплату своим работникам за 3 месяца.
УНІАН
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