Комитет избирателей Украины оспорил в суде запрет Луганской облрады на трансляцию `5 канала` и ТРК `Эра`

Ленинскому райсуду Луганска активистами Комитета избирателей Украины подано жалобу о признании незаконным решение сессии облрады про запрет трансляции на територии области `5 канала` и ТРК `ЭРА`.

Об этом сегодня во время заседания луганского пресс - клуба украинского образовательного центра реформ, на котором обсуждался вопрос `Выдержали луганские СМИ испытание выборами` заявил член правления луганского отделения ВОО КВУ Алексей Светиков. Он также сообщил, что несколько ведущих предприятий Северодонецка выплатили на перед зарплату своим работникам за 3 месяца.





УНІАН



