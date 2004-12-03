Кучма утверждает, что сегодня в Украине стоит вопрос безопасности

Президент Украины Леонид Кучма утверждает, что сегодня в Укаине стоит вопрос безопасности.

Об этом он сказал сегодня на встречи с руководителями парламентских фракций и представителями правительства в Конче - Заспе.

`То, что сегодня в Украине стоит вопрос безопасности, - ни у кого нет сомнений`, - сказал Президент. По его словам, об этом говорит и подпись Верховного представителя ЕС по вопросам внешней и безопасной политики Хавьер Солани под заявлением, которое было сделано после окончания второго тура переговоров относительно урегулирования ситуации в Украине.

По словам Л.Кучмы, если `сами украинцы` не решат проблемы, которые сегодня стоят, это `не добавитнам уважения в мире`.

На встрече принимают участие лидеры фракций КПУ - Петр Симоненко, СДПУ(о) - Леонид Кравчук, `Регіони України` - Раиса Богатырева, координатор парламентского большинства Степан Гавриш, представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Александр Задорожний, министр транспорта Георгий Кирпа, министр защиты Александр Кузьмук.





УНІАН







