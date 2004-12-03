Одной из причин выхода депутатов из `Трудовой Украины` Костенко называет непредвиденные действия их лидера Тигипко

`Выход десяти народных депутатов из фракции `Трудовая Украина` является политическим продолжением процесса переформатирования большинства, который начался задолго до окончания президентских выборов`, - считает член исполкома Комитета Национального спасения, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко. По его мнению, этот выход обусловлен тремя причинами. Первой Костенко называет административное давление, которое существует в виде президента Кучмы, однако не имеет влияния на депутатов. `Во-вторых, это непредусмотренные действия их политического лидера Сергея Тигипко, который, принимая политические решения о выходе из коалиции власти, а также снятия с себя полномочий главы НБУ, не консультировался со своими политическими партнерами. И третье – люди понимают, что нужно смотреть в будущее и сотрудничать с теми политическими силами, которые будут обеспечивать и дальнейшее развитие украинского государства`, - отметил Юрий Костенко.



В то же время Костенко считает, что за счет депутатов-мажоритарников, `которые были избавлены от административного давления, будет сформирована идеологически сцементированное большинство из 260-270 народных депутатов. Это большинство будет способно принимать законы, необходимые для реализации программы президента Ющенко,` - считает лидер УНП.



Новый выбор 2004