В ВР объявлен перерыв до 17.10

16:51, 03 декабря 2004
Последние события
0

Первый заместитель Главы ВРУ Адам Мартынюк объявил перерыв до 17.10.

Как передает УНИАН, вице-спикер отметил, что в данное время проходит встреча Президента Украины Леонида Кучмы с лидерами групп и фракций парламента и представителями правительства.
По его словам, если сегодня удастся принять ряд законопроектов, которые касаются выборов Президента, то даже возможно 4 и 5 декабря необходимо будет проводить пленарные заседания.

УНИАН


Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter