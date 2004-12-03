В ВР объявлен перерыв до 17.10

Первый заместитель Главы ВРУ Адам Мартынюк объявил перерыв до 17.10.



Как передает УНИАН, вице-спикер отметил, что в данное время проходит встреча Президента Украины Леонида Кучмы с лидерами групп и фракций парламента и представителями правительства.

По его словам, если сегодня удастся принять ряд законопроектов, которые касаются выборов Президента, то даже возможно 4 и 5 декабря необходимо будет проводить пленарные заседания.



УНИАН





