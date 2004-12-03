Кучма наложил ветто на закон о запрете голосования по открепительным удостоверениям

Президент Леонид Кучма применил право ветто по отношению к Закону, принятому Верховной Радой Украины 18 ноября, о запрете голосования по открепительным свидетельствам на выборах Президента, сообщает МЦК. Предложения Президента по отношению к этому Закону зарегистрирован в ВРУ 3 декабря.



Как сообщалось, Л.Кучма заявил, что не собирается подписывать этот закон на следующий день после его принятия Радой. Кучма назвал этот документ `произведением`, а не законом, потому что, по его мнению, ниодна строчка этого документа не соответствует Конституции Украины. По мнению Президента, прежде всего этот закон нарушает права части избирателей.



МЦК



