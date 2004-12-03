В случае повторных выборов Президента Украины государству может угрожать финансовый и бюджетый кризис

Для экономики Украины более приемлемым является переголосование второго тура президентских выборов, а не новые выборы. Таково мнение эксперта по вопросам бюджетной политики Международного центра перспективных исследований Наталья Мартыненко. По ее словам, если переголосование состоится до конца года, то можно будет говорить о замедлении экономического роста экономики Украины, а не кризисе. На конец года эксперты ожидают роста экономики на уровне 10% . Если же Украину ожидает еще одна полноценная избирательная кампания, то, отмечат Мартыненко, `есть большая вероятность того, что это будет кризис`.

Новый выбор 2004



