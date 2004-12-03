Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице является необходимым - Михаил Поживанов

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и проезд в столичном транспорте являются необходимыми мерами, чтобы соответствующие предприятия не стали убыточными - заявил на аппаратном совете в КГГА начальник столичного управления жилищно-коммунальных услуг Михаилл Поживанов.



По его мнению, если увеличение тарифов не состоится, тогда в бюджет необходимо будет заложить компенсацию, сумма которой, в частности по жилищному хозяйству, превышает 150 миллионов гривен. Поскольку таких денег у государства нет, повышение тарифов является единственным выходом из ситуации, - отметил Поживанов. Одновременно, заместитель мэра Валерий Кирьян акцентировал, что считает преждевременным говорить о повышении тарифов на транспортные услуги.



Виртуальное агентство новостей

