Кучма подчеркивает, что главная задача всех ветвей власти - приложить максимум усилий, чтоб не допустить дальнейшего спада экономики

Главная задача всех ветвей власти - приложить максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего спада экономики, о чем сегодня заявил Президент Украины Леонид Кучма на совещании с руководителями парламентских фракций и представителями правительства в Конче-Заспе, передает УНИАН.



`Главная задача всего государства, всех ветвей власти, а не только правительства, сделать все, чтобы не допустить дальнейшего спада экономики`, - сказал Президент, открывая совещание.



Л.КУЧМА заметил, что Украина может `очень быстро оказаться на грани кризиса`, несмотря на то, что за последние годы украинская экономика достигла наивысших показателей. По мнению Л.КУЧМЫ, причины, по которым она может оказаться в кризисной ситуации, не `внешние`, как это было в начале 90-х годов и в конце 1998 года прошлого столетия, `а наши внутренние`.



Президент подчеркнул, что чем дальше мы будем затягивать решение существующих проблем, `тем ближе к необратимым процессам`.



В совещании принимают участие спикер парламента Владимир ЛИТВИН, первый вице-премьер Николай АЗАРОВ, вице-премьер Андрей КЛЮЕВ, министр топлива и энергетики Сергей ТУЛУБ, министр обороны Александр КУЗЬМУК, первый вице-премьер, председатель ГНАУ Федор ЯРОШЕНКО, министр транспорта и связи Георгий КИРПА, председатель НАК `Нефтегаз Украины` Юрий БОЙКО, представители от фракций: `Наша Украина` – Виктор ПИНЗЕНИК, `Трудовая Украина` – Николай НОЩЕНКО, Юлий ИОФФЕ, `Регионы Украины` – Раиса БОГАТЫРЕВА, `Единая Украина` – Богдан ГУБСКИЙ, СПУ – Иосиф ВИНСКИЙ, СДПУ(о) – Леонид КРАВЧУК, КПУ – Петр СИМОНЕНКО, `Деминициативы` – Степан ГАВРИШ, `Союз` – Николай БАГРАЕВ, `Центр` – Сергей БЫЧКОВ, представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Александр ЗАДОРОЖНИЙ и глава Администрации Президента Виктор МЕДВЕДЧУК.



Источник: УНИАН