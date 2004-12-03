Чем дольше будет затягиваться политическая ситуация, тем более сложными будут последствия для экономики Украины - эксперты

17:10, 03 декабря 2004
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Чем дольше будет затягиваться решение политической ситуации, тем более сложными будут последствия для экономики Украины. Такое мнение высказали эксперты Сергей Киселев (Киево-Могилянская Академия) и Владимир Лановой (Президент Центра рыночных реформ). Отсрочка решения политического кризиса будет иметь сильное влияние на экономику, поскольку, по словам Киселева, последняя в Украине `завязана` на лицах. По мнению экспертов, следует ожидать рост потребительской инфляции, обесценивание курса гривни, сокращение товарооборота с иностранными государствами. Только стабильность политико-правовой системы даст возможность экономике быстро восстановиться и избегнуть больших потерь. В частности, Лановой убежден, что в случае прихода к власти людей, которым доверяет народ, для стабилизации экономики достаточно всего несколько месяцев. Эксперты отмечают, что переголосование позволит быстрее найти решение кризиса, нежели повторные выборы.

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