Чем дольше будет затягиваться политическая ситуация, тем более сложными будут последствия для экономики Украины - эксперты

Чем дольше будет затягиваться решение политической ситуации, тем более сложными будут последствия для экономики Украины. Такое мнение высказали эксперты Сергей Киселев (Киево-Могилянская Академия) и Владимир Лановой (Президент Центра рыночных реформ). Отсрочка решения политического кризиса будет иметь сильное влияние на экономику, поскольку, по словам Киселева, последняя в Украине `завязана` на лицах. По мнению экспертов, следует ожидать рост потребительской инфляции, обесценивание курса гривни, сокращение товарооборота с иностранными государствами. Только стабильность политико-правовой системы даст возможность экономике быстро восстановиться и избегнуть больших потерь. В частности, Лановой убежден, что в случае прихода к власти людей, которым доверяет народ, для стабилизации экономики достаточно всего несколько месяцев. Эксперты отмечают, что переголосование позволит быстрее найти решение кризиса, нежели повторные выборы.



Новый выбор 2004



