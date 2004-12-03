СДПУ (о) призывает Объединенную Европу воздержаться от однобоких оценок и двойственных политических стандартов

СДПУ (о) обратилась к мировому сообществу для того, чтобы подчеркнуть, что взволнованность граждан Украины нагло используется сторонниками одного из кандидатов на пост Президента – Виктора Ющенко – для осуществления ими противоправных действий относительно правительственных учреждений, органов местной власти и их должностных лиц, против обычных граждан, которые имеют другие политические взгляды.



Как заявляет СДПУ(о), называя себя `демократической оппозицией`, команда Ющенко в борьбе за власть пренебрегает основными принципами Конституции Украины и международного права относительно прав и свобод граждан. `Не дожидаясь окончательных результатов выборов, эти псевдодемократы уже начали устанавливать `свои порядки` в тех регионах, где В.Ющенко набрал наибольшее количество голосов. На повестке дня появился вопрос наказания своих земляков, которые по тем или иным причинам не поддержали кандидата В.Ющенко,`- сказано в обращении.



Члены СДПУ(о) утверждают, что сторонники Ющенко во Львовской области и некоторых других западных регионах Украины, нарушают ст. 21, 24, 36, 68 Конституции Украины, которыми гарантируются права на свободное выражение своих взглядов и убеждений, запрещено посягать на права, свободы, честь, достоинство человека, они начали преследование по политическим мотивам своих оппонентов, которые являются членами или симпатиками СДПУ(о). Мотивом этого является то, акцентируют представители СДПУ(о), что их партия поддерживала другого кандидата. В населенных пунктах составляются `черные списки` людей, которые проголосовали за В.Януковича, или `провинились` только тем, что подписываются на газету СДПУ(о). Все это очень напоминает средневековую `охоту на ведьм` или еще не забытую нашим обществом борьбу с `врагами народа`, что совершенно не соответствует демократическому обществу, считают они.



Все это вызывает возмущение и протест у всех членов СДПУ (о), которая, как сказанная в обращении, всегда в украинской политике отстаивала демократию, права и свободы своих граждан, толерантность и согласие в обществе.



Представители СДПУ(О) призывают Объединенную Европу и другие страны мира узнать обо всем этом и не применять в отношении Украины и ее граждан однобокие оценки и двойственные политические стандарты.



Политбюро СДПУ(о)