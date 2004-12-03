Симоненко заявляет, что коммунистам удалось отстоять проект политреформы № 4180

Лидер Коммунистов Петр Симоненко заявляет, что КПУ удалось отстоять проект политреформы № 4180, сообщает МЦК.



`На заседании согласительного совета руководителей и фракций в Верховной Раде коммунистам удалось отстоять проект 4180`, - сообщает пресс-служба КПУ. Кроме того, Симоненко подчеркивает, что `Наша Украина` при согласованной позиции Александра Мороза, `пытались путем изменений во проекте 4180, который был ранее рассмотрен в Конституционном Суде, саботировали окончание политреформы`.



МЦК



