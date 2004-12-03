Кинах заявил, что любые промедления со сменой правительства только усугубляют политическое противостояние

`Любое промедление со сменой правительства только усугубляет противостояние, политический кризис и обостряет социальное напряжение в обществе, считает координатор Всеукраинской забастовки, по сообщению пресс-службы Кинаха.



`Действующее правительство полностью потерял народное доверие, поскольку его члены непосредственно причастны к массовым фальсификациям выборов президента. Нужно выполнять решение ВРУ об отставке правительства`, - подчеркнул он.



Анатолий Кинах высказался категорически против повторных выборов. По его мнению, это может привести к окончательному разрушению социально-экономических показателей и общественно-политической стабильности в стране. `В данный момент речь идет только о проведении повторного голосования`, - отметил он.



По мнению Анатолия Кинаха, на сегодня основным заданием всех ответственных политиков является `формирование правительства народного доверия, которое смогло бы взять социально-экономическую ситуацию в стране под контроль`.



Пресс-служба Анатолия Кинаха