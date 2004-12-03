На Волыни руководство одной из общеобразовательных школ заявило об угрозах и давлении со стороны местных властей

На Волыни директор и завуч общеобразовательной школы заявили об угрозах и давлении во время выборов со стороны должностных лиц райгосадминистрации, сообщает пресс-служба Украинской народной партии.



В общественную приемную народного депутата Украины, главы Волынской областной организации УНП Бориса Загревы поступили заявления от директора общеобразовательной школы І-ІІІ ступени с. Радошин Ковельского района Татьяны Ворожко и завуча этой же школы Надежды Бондаренко, которые заявили об угрозах и давлении во время выборов со стороны должностных лиц Ковельского района – заместителя председателя Ковельской районной государственной администрации Любови Гаврилюк, руководителя аппарата Галины Рябко и работника райгосадминистрации Светланы Очеретяной. `Лично я должна была сагитировать 10 жителей с.Радошин и 4 членов своей семьи`. Светлана Очеретяная стала угрожать, если учителя не поддержат власть, то деньги, которые планируют выделять на школу, получат другие школы`, – сказано в заявлении Надежды Бондаренко. `Любовь Гаврилюк рекомендовала запугивать учителей, чтобы они получили провластного кандидата, но меня большего всего возмутили слова Любови Николаевны: `Если вы этого не сделаете, то мне будет жаль, что по вам потопчутся`.



По фактам нарушения действующего законодательства, указанным в заявлениях, народным депутатом готовится депутатское обращение в прокураруру.



Пресс-служба Украинской народной партии