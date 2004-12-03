ПРИНЯТОЕ ЦИК ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТОМ ЯНУКОВИЧА ПОДЛЕЖИТ ОТМЕНЕ – ВЕРХОВНЫЙ СУД

18:15, 03 декабря 2004
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Источник: УНИАН

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