Польские общественные организации призывают Украину к решительным действиям

Польские общественные организации обеспокоены тем, что разговоры с оппозицией зашли в тупик, сообщает ИМИ.



Общественные организации, которые проводят акции протеста против фальсификации выборов в Украине по всей территории Польши, заявляют о том, что следующая акция, начало которой запланировано на завтра во многих городах Украины: Варшаве, Кракове, Ольштине, Гданьске, имеет намерение твердо протестовать против `релятивизации и уничижения частью польских политиков и СМИ фактов фальсификации, преступлений, сотворенных в Украине, как во время избирательной кампании, так и в период подсчета голосов, во время I и II тура, а также против представления ситуации в Украине как конфликта между властью и оппозицией.`



В заявлении указано, что `такой образ событий не соответствует реальности. Фактически, власть при помощи преступных действий – нападений на людей, которые сотрудничаю с оппозицией, притиснений СМИ, массовых избирательных фальсификаций, перекупа и психологического террора пыталась сделать невозможными демократическим выборы президента. Игнорирование выше указанных фактов и сесть за стол переговоров без однозначного определения лиц, ответственных за преступления, осуждение и наказание непосредственных исолнителей и инспираторов может, по нашему мнению, привести в дальнейшем к последующему политического напряжения`.



Активисты движения убеждены, что `ответственность за нарушение украинского закона, украинского уголовного кодекса, нынешний политический кризис несут: президент Леонид Кучма, экс-премьер-министр Виктор Янукович, члены ЦИК, Генеральный Прокурор Украины, чиновники администрации низшего уровня`.



В заявлении речь идет о том, что `необходимо еще более сильное давление на украинскую власть при помощи обращений в международные институции, апеллирование о наказании лиц, ответственных за нарушения стандартов, которых Украина обязалась соблюдать как член ОБСЕ и Совета Европы.`



Активисты призвали Президента Республики Польша Александра Квасневского к однозначному осуждению избирательных фальсификаций и украинских политиков, ответственных за это.

В то же время, вчера в политическом ток-шоу „Что с Польшей?` (телеканал Polsat) ведущий Томаш Лис имел разговор с представителем партии `Регионы Украины` Тарасом Черноволом, в котором последний обвинял жителей Галичины в фальсификации выборов. Он сообщил польским телезрителям сенсацию о том, чт в Западной Украине рождается фашизм. В частности, господин Черновол утверждал, что на западе страны вокруг сторонников Януковича создана атмосфера нетерпимости, даже на улицу страшно выйти без оранжевой ленты.



ИМИ