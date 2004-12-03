Верховный Суд Украины принял решение о проведении повторного голосования

Верховный Суд Украины удовлетворил иск Николая Катеринчука, доверенного лица кандидата на пост Президента Виктора Ющенко, частично. Верховный Суд признал, что решение ЦИК от 24 ноября является неправомерными, в частности, не соответствуют положению о ЦИК и Закону о выборах Президента Украины. Суд постановил отменить постановление ЦИК о результатах выборов и объявлении Президентом Виктора Януковича и об обнародовании решения ЦИК в газетах `Урядовий кур`єр` и `Голос України`. ВС принял решение о проведении повторного голосования на выборах Президента. ВС обязвал ЦИК огласить такое голосование в срок, предусмотренные статьей 85 закона о выборах Президента, отсчет этого срока начинается с 5 декабря. То есть повторно голосование должно пройти 26 декабря 2004 года.



МЦК



