Проведение повторных выборов в Украине приведет к значительным потерям украинской экономики - эксперты

Переголосование второго тура выборов Президента Украины позволит избежать значительных потерь украинской экономики, которые может понести Украина в случае затягивания политического кризиса и проведения повторных выборов.



Такого мнения придерживаются целый ряд экономических и политических экспертов.



В частности, эксперт Международного центра перспективных исследований Наталия Мартыненко считает, что если политический кризис не будет разрешен в ближайших два месяца, то он действительно серьезно негативно повлияет на экономику Украины.



Пострадает в первую очередь, финансовая сфера, которая очень чувствительная к таким вещам. По словам эксперты, ожидается кризис в бюджетной сфере, поскольку не принят бюджет на новый год, и более того, не представляется возможным его принятие даже в январе следующего года.



Если затянется политический кризис, уверена эксперт, то будут утеряны те достижения в банковской сфере, которые удалось приобрести за последние годы: рост депозитов, рост кредитов, снижения ставок по кредитам, повышение ставок по депозитам, и стабильность обменного курса. `Мы уже сейчас видим, что происходит в этой сфере`, - отмечает Мартыненко.



По мнению экспертов Центра рыночных реформ, при развитии политического кризиса следует ожидать роста инфляции, обесценивания гривны и сокращения инвестиций и товарооборота с другими странами.



По мнению большинства экспертов, затягивание политического кризиса, что неминуемо, при проведении новых выборов президента, с учетом инфляции, сокращения инвестиций, производства и международной торговли может обратится Украине и украинцам потерями от $8 до $12 млрд.



Новый выбор 2004