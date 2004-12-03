Катеринчук назвал сегодняшнее решение Верховного Суда `большой победой`

Доверенное лицо в общегосударственном избирательном округе кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО Николай КЕТЕРИНЧУК называет `большой победой` сегодняшнее решение Верховного суда по его жалобе о признании незаконным постановления Центризбиркома Украины относительно решения об объявлении по результатам второго тура выборов Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.



Как передает УНИАН, решение ВС, прежде всего, показало, что правосудие в Украине есть, а также то, что страна `возвращается к демократическим стандартам`.



Кроме того, по убеждению Н.КАТЕРИНЧУКА, своим постановлением ВС аннулирует напряженность в государстве и дает возможность выйти из политического кризиса. `По моему мнению, сегодня великая победа всех тех людей, которые стоят на Майдане, а также победа демократии`, - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК. В то же время, он отметил, что повторное голосование в том же составе кандидатов на эту должность должно состояться в Украине через три недели.



На вопрос журналистов, почему во время объявления решения ВСУ в зале суда не было представителей Виктора ЯНУКОВИЧА и ЦИК, представители в суде В.ЮЩЕНКО отметили, что `это на их совести`.



После того, как председательствующий в суде объявил о закрытии судебного процесса, представители В.ЮЩЕНКО стали аплодировать, обниматься и выкрикивать `ЮЩЕНКО! ЮЩЕНКО!`, эти слова поддержала значительная часть журналистов, которые были в зале.



Источник: УНИАН