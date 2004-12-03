Переходное правительство должен возглавить Мороз - Томенко

Депутат Мыкола Томенко заявил, что для переголосования есть две позиции: выборы могут доказать еще раз, что Виктор Ющенко - это человек, которого поддерживают большинство граждан, и он может победить еще раз, если это необходимо для достижения компромиса. При другой позиции – на переголосование Ющенко может пойти только при условии временного правительства.



Томенко подчеркнул, что будет настаивать, чтобы переходное правительство возглавил А. Мороз, как человек, который занял третье место в избирательной кампании и не ассоциируется ни с каким регионом, ни с какой финансово-промышленной группой.



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