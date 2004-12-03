Одесский горсовет опроверг содержание письма с обвинениями в сепаратизме

Одесский горсовет опроверг содержание письма, в котором группа людей обвиняет городские власти в `сепаратизации Украины и создании `Новороссийского края`, не предусмотренных законом военных формирований и грубом превышении своим полномочий`. Об этом сообщило управление информации Одесского горсовета.



В письменном обращении к одесситам Руслан Боделан заявил, что Одесский горсовет не призывал изменять административно-территориальное устройство Украины и Одессы, а также не принимал решений о создании не предусмотренных Законом военных формирований. Он отметил, что наоборот в обращении к территориальной общине города от 29 ноября сказано о недопущении нарушения Конституции Украины, развала государства, противостоянии и кровопролитии.



Также в письме к Президенту Украины, депутаты Одессы выдвинули требования: начать конкретные шаги ради мира и спокойствия в Украине, ради обеспечения государственной независимости, национальной безопасности и целостности государства; осуществить конституционные меры для сохранения спокойной ситуации и в случае необходимости принять решение по введению в Украине, или отдельных регионах чрезвычайной ситуации; обратиться в Верховный суд Украины с просьбой непредвзято рассматривать жалобы о нарушениях закона в отдельных территориальных комиссиях; не допустить противостояния и кровопролития.

Руслан Боделан призвал одесситов быть внимательными, потому что некоторые люди, `пользуясь сформированной в стране ситуацией, нагнетаю и без того тревожную обстановку в городе`.



Свое обращение мэр города подкрепил статьями Закона Украины и Конституции. Письмо под названием `Рішення загальних зборів жителів міста Одеси` подписали главный редактор независимой газеты `Південь` Владимир Куринный, председатель Одесской областной організации УРП `Собор` Федор Нарийчук и др.



Интерньюз-Украина