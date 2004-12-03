ЦИК в ближайшее время примет постановление о проведении повторного голосования

19:26, 03 декабря 2004
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Центральная избирательная комиссия примет постановление о проведении повторного голосования в ближайшие день-два, сообщает агентство `Интерфакс-Украина`.

По словам З.Казанжи, ЦИК на данный момент считает себя легитимным органом, поскольку со стороны президента Украины представления о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК не было.

Источник: Интерфакс-Украина

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