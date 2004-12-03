Наиболее объективно освещал президентские выборы `5 канал` - опрос Центра Разумкова

Большинство граждан считают, что среди телеканалов наиболее объективно освещал президентские выборы в Украине `5 канал`, сообщает Интерньюз-Украина. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Центром Разумкова с 25 по 29 ноября 2004 года.



Отвечая на вопрос: `Какие из перечисленных телеканалов, по вашему мнению, наиболее объективно освещали президентские выборы в Украине?` чаще всего респонденты называли `5 канал` (38,5%), телеканал `Интер` (33%), `1+1` (31%), ТРК `Эра` (24%). УТ-1 назвали 17% опрошенных, ICTV - 12%, Новый канал - 9%, ТРК `Украина` - 8%, СТБ - 5%, Тонис - 2%. Считают, что ниодин из каналов не освещал объективно выборы 8% опрошенных, затруднялись ответить - 12,5%. Респонденты могли назвать несколько каналов, поэтому сумма ответов превышает 100%.



Социологи отмечают, что частота упоминания того или иного канала отличалась, с одной стороны, оценкой респондентами уровня его объективности, с другой стороны -- уровнем доступности передач этого канала для зрительской аудитории и его популярности. С этой точки зрения лидерство `5 канала` в списке `наиболее объективных` тем более поражает, потому что возможность его смотреть имеют гораздо меньше телезрителей, чем таке каналы как `УТ-1`, `Интер` или `1+1`.



Абсолютным лидером по оценкам объективности `5 канал` является в Западном регионе (здесь его таким называют 76% опрошенных) и в Центральном регионе (46,5%). В Южном регионе его называют среди наиболее объективным 24,5% респондентов, в Восточном - 16%.



ТРК `Эра` занимает второе место по оценка объективности в Западном регионе (43%), а также в Центральном регионе (24,5%), правда, разделяя его с каналом `1+1`.



В Южном и Восточном регионах безусловными лидерами являются `Интер` (на Юге среди наиболее объективных называют 70,5%, на Востоке - 45%) и `1+1` (соответственно - 52% и 39%). В Восточном регионе чаще, чем в других регионах, распространена точка зрения, что ниодин канал объективно не освещал выборы (12%, в других регионах - от 3 до 7%).



Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 25 по 29 ноября 2004 года. Опрошены 2013 респондентов в 118 населенных пунктах во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, репрезентующей взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам (регион, тип поселения, возраст, пол). Исследование проводилось по квотной выборке методом опроса на улице, что обеспечивает полную анонимность респондентов, и, соответственно, большую искренность респондентов, по сравнению с опросами респондентов на дому. Теоретическая погрешность (без учета дизайн-эффекта) - 2,3%.



Интерньюз-Украина