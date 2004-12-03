Решение Верховного суда подлежит исполнению - Литвин

19:36, 03 декабря 2004
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Решение Верховного суда окончательно и бесповоротно и подлежит выполнению, заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин в интервью в пятницу в Конча-Заспе под Киевом, передает Интерфакс-Украина.

`Нужно просто выполнять`, - подчеркнул он. Спикер отметил, что в 19.00 пятницы пройдет заседание согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп у руководства Верховной Рады. `Думаю, договоримся об алгоритме действий на завтра,` - сказал В.Литвин.

`Хорошо, что внесена ясность. Парламенту нужно просто принимать решения`, - добавил спикер.

Он отметил, что на согласительном совете будет также обсуждаться вопрос, `возьмут ли депутаты и руководители фракций закон (о президентских выборах - ИФ), который наработан`.

`Потому что у нас было несколько вариантов, мы не знали, каким будет решение Верховного суда. Все должны ознакомиться с ним, чтобы мы в спешке не допустили несуразиц, которые имели место в действующем законе о президентских выборах`, - сказал спикер.

Источник: Интерфакс-Украина

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