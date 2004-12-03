Решение Верховного суда подлежит исполнению - Литвин

Решение Верховного суда окончательно и бесповоротно и подлежит выполнению, заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин в интервью в пятницу в Конча-Заспе под Киевом, передает Интерфакс-Украина.



`Нужно просто выполнять`, - подчеркнул он. Спикер отметил, что в 19.00 пятницы пройдет заседание согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп у руководства Верховной Рады. `Думаю, договоримся об алгоритме действий на завтра,` - сказал В.Литвин.



`Хорошо, что внесена ясность. Парламенту нужно просто принимать решения`, - добавил спикер.



Он отметил, что на согласительном совете будет также обсуждаться вопрос, `возьмут ли депутаты и руководители фракций закон (о президентских выборах - ИФ), который наработан`.



`Потому что у нас было несколько вариантов, мы не знали, каким будет решение Верховного суда. Все должны ознакомиться с ним, чтобы мы в спешке не допустили несуразиц, которые имели место в действующем законе о президентских выборах`, - сказал спикер.



Источник: Интерфакс-Украина