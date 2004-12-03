Председатель Ющенко в ВСУ считает, что после судебного решения команда Януковича не перейдет к тем действиям, которые они предпринимали на выборах

Представитель кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО в Верховном Суде Украины Николай ПОЛУДЕНЫЙ считает, что во время повторного голосования команда Виктора ЯНУКОВИЧА после сегодняшнего решения ВСУ больше не перейдет к тем действиям, которые они предпринимали во время предыдущих туров президентской кампании, передает УНИАН.



Отвечая на вопрос, будет ли снова команда В.ЯНУКОВИЧА пробовать проводить незаконно избирательную кампанию и прибегнет опять к фальсификации выборов Н.ПОЛУДЕНЫЙ сказал, `считаю, что нет, проблемные регионы известны, контроль будет, и к тому же общество сейчас сцементировалось. Я считаю, что агитация будет проводиться в равных условиях, а также думаю, что подсчет голосов будет проходить честно`.



Н.ПОЛУДЕНЫЙ также выразил надежду, что новый президент, а им, он уверен, будет В.ЮЩЕНКО, обратится к украинскому народу с новогодним поздравлением.



Источник: УНИАН