Кучма должен внести в парламент предложения о новом составе ЦИК - Ключковский

Народный депутат Украины Юрий Ключковский заявляет, что после решения Верховного Суда о признании недействительным второго тура президентских выборов и неправомерности действий ЦИК, Президент Украины Л. Кучма должен внести парламенту предложения о новом составе ЦИК. Об этом сообщает МЦК.



Он также отметил, что `сейчас уже можно сказать, что никакого голосования 21 ноября не было`.



МЦК



