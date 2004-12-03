Кучма должен внести в парламент предложения о новом составе ЦИК - Ключковский

19:53, 03 декабря 2004
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Народный депутат Украины Юрий Ключковский заявляет, что после решения Верховного Суда о признании недействительным второго тура президентских выборов и неправомерности действий ЦИК, Президент Украины Л. Кучма должен внести парламенту предложения о новом составе ЦИК. Об этом сообщает МЦК.

Он также отметил, что `сейчас уже можно сказать, что никакого голосования 21 ноября не было`.

МЦК

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