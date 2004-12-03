Ющенко на Майдане Незалежности поздравил манифестантов с победой

Виктор ЮЩЕНКО в своем выступлении на Майдане Незалежности в Киеве поздравил всех манифестантов с победой.



`Я хочу поздравить свободных граждан свободной страны`, - сказал он.



`Мы доказали, что в Украине есть гражданское общество, есть нация, которая не позволит называть себя козлами`, – добавил В.ЮЩЕНКО, передает УНИАН.



Он отметил, что вместе с сегодняшним решением Верховного Суда в Украину вернулась свобода.



В то же время, вспоминая все 12 дней украинской революции, лидер оппозиции выразил убеждение, что на Майдан должен был бы прийти президент Украины Леонид КУЧМА, чтобы сказать людям слова извинения. Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что каждый день затягивания принятия решения о замене членов Центральной избирательной комиссии и отставке правительства возлагает все больше ответственности на действующего президента.



`Мы за эти 12 дней прошли большие испытания. Мы смогли познать лучше своих друзей, мы смогли увидеть тех людей, с которыми не идут в разведку, увидеть тех, которые сдают, сдают интересы нации, интересы народа`, - сказал В.ЮЩЕНКО.



Лидер оппозиции выразил благодарность странам ЕС, которые в эти определяющие для Украины дни протянули `руку солидарности`.



По словам В.ЮЩЕНКО, несмотря на сегодняшнее праздничное настроение, оппозиция не отступит от своих требований относительно необходимости срочной замены членов Центризбиркома, отставки правительства Виктора ЯНУКОВИЧА и внесения изменений в закон Украины о выборах президента.



Источник: УНИАН