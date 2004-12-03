Ющенко заявляет, что все участники акции гражданского неповиновения получат специальные удостоверения

Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня на Майдане Незалежности в Киеве, заявил, что все участники акции гражданского неповиновения получат завтра специальные удостоверения.



`Мы хотим каждому человеку, который был причастен к оранжевой революции, вручить удостоверение. Каждому человеку мы вручим завтра такое свидетельство`, - сказал лидер оппозиции.



`Я убежден, что завтра мы поставим не одну тысячу свечей за благословение Украины. Чтобы украинская судьба была счастливая. Мы завтрашний вечер проведем со священниками`, - добавил он.



В.ЮЩЕНКО отметил, что многие иностранцы были удивлены уровнем дисциплины всех манифестантов, толерантной и теплой атмосферой, которая царила все 12 дней противостояния на Майдане Незалежности.



`За 12 дней мы прошли элегантно, красиво все те испытания, которые могли упасть на наши плечи`, - отметил лидер оппозиции.



В.ЮЩЕНКО сказал, что ему по-человечески чрезвычайно тепло, что люди на Майдане даже женятся, и выразил мнение, что пройдет 9 месяцев, и `будут рождаться дети, причем не обязательно на Майдане, и это будут подарки к тому празднику, который мы ощущаем`.



`Я лично аплодирую каждому из вас за вашу уникальность, за вашу мудрость, за вашу терпеливость. Слава каждому из вас, слава Украине и слава Господу Богу`, - завершил свою речь В.ЮЩЕНКО.



Источник: УНИАН