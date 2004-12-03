Мы поздравляем суд, поскольку народ поздравить не можем - Степан Гавриш

Представитель кандидата в Президенты Виктора Януковича в ЦИК Степан Гавриш отметил, что дальнейшее развитие ситуации в Украине после решения Верховного Суда по поводу президентских выборов будет зависеть от выполнения его политиками, а также от соблюдения предыдущих политических договоренностей.



`Мы прогнозировали подобный вариант решения, и у суда была чрезвычайно сложная правовая перспектива, поскольку закон не предусматривает никакой возможности в судебном порядке отменить решение, проведенное составлением протокола ЦИК на основании протоколов территориальных избирательных комиссий. Закон этого не знает`, - подчеркнул Гавриш. `Суд вмешался в этот результат, я думаю, исходя из политической ситуации, политического кризиса в Украине, т.е. фактически выполнил функции политического института. Мало того, он вышел также за рамки исковых требований истца, поскольку Катеринчук, доверенное лицо, не просил провести повторное голосование, а просил признать выборы недействительными и признать в связи с этим победителем на выборах кандидата, который победил 31 октября`, - сказал Гавриш.



Он отметил, что это может быть темой для юридической дискуссии, однако `наверное, она не имеет уже никакого смысла`.



`Мы поздравляем суд, поскольку народ поздравить не можем`, - отметил он.



МЦК