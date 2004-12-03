Комитет избирателей Украины призывает к проведению честного переголосования

КИУ позитивно воспринимате решение Судебной палаты гражданских дел Верховного Суда относительно отмены Постановления ЦИК от 24 ноября 2004 года № 1264 `О результатах выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года и избрании Президента Украины`. Напомним, что по итогам мониторинга процесса голосования и подсчета голосов, КИУ заявлял, что есть основания признать повторное голосование 21 ноября несостоявшимся.



По мнению КИУ, срок, отведенный для подготовки повторного голосования, является достаточным для надлежащей его организации. В то же время Комитет избирателей Украины акцентирует, что преградой тому есть ряд проблем законодательного и практического характера, которые необходимо решить в ближайшее время.



Проект Закона Украины `Об особенностях применения Закона Украины `О выборах Президента Украины` при повторном голосовании` КИУ в общем оценивает как такой, который может решить основные проблемные вопросы, возникшие во время повторного голосования 21 ноября, в первую очередь, это касается голосования по месту проживания, а также голосования с использованием открепительных удостоверений.



Однако КИУ настаивает на том, что для обеспечения прозрачности и полноценного общественного контроля за избирательным процессом необходимо ввести институт официальных наблюдателей от общественных организаций на выборах Президента Украины. Статус наблюдателя от общественных организаций предлагается сделать аналогичным статусу других национальных (официальных) наблюдателей на президентских выборах. Тем более что соответствующий законопроект (№ 5706) уже давно зарегистрирован в Верховной Раде Украины.



КИУ напоминает Президенту Украины о необходимости выполнения постановления ВРУ от 24 ноября 2004 года в части, в которой речь идет о формировании нового состава ЦИК. КИУ настаивает на том, чтобы Леонид Кучма в срочном порядке внес Верховной Раде Украины предоставление о досрочном прекращении полномочий членов действующей ЦИК и предложил новые кандидатуры членов ЦИК. При этом должны быть в равной мере учтены интересы двух кандидатов, а также представлены независимые эксперты от общественных организаций.



КИУ понимает, что повторные выборы будут проходить в то время, когда в большинсте стран Запада будут праздновать светлый праздник Рождества Христова. Однако КИУ призывает тех, кто был зарегистрирована международными наблюдателями на выборах Президента Украины, быть в это время в Украине ради проведения здесь честных и демократических выборов и снова вернуться к исполнению своих обязанностей как наблюдателей.



Также КИУ призывает ЦИК отдельным постановлением определить порядок регистрации дополнительных официальных наблюдателей на повторных выборах - как отечественных, так и международных.



Однако КИУ не исключает, что процесс изменения членов ЦИК и подписания нового закона об усовершенствовании процедуры голосования может сознательно игнорироваться президентом Л. Кучмой, что приведет к проведению повторных выборов действующим составом ЦИК и согласно действующему Закону о выборах Президента Украины.



Со своей стороны, КИУ заявляет, что в силу своих возможностей готов обеспечить высококвалифицированное обучение всех наблюдателей. Также организация объявляет набор добровольцев для проведения наблюдений за повторными выборами в рамках деятельности КИУ.



Для того чтобы повторное голосование и подсчет голосов прошли честно, а лицо, избранное на пост Президента, было легитимным в глазах народа Украины, КИУ настаивает на немедленном привлечении к уголовной ответственности тех служебных лиц, которые были задействованы в фальсификациях результатов выборов на разных уровнях во время голосования 21 ноября.



Пресс-служба Комитета избирателей Украины