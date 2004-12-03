Президент Грузии, носящий в последнее время оранжевый галстук, приветствует успех украинской оппозиции

Президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу на заседании Совета национальной безопасности выразил солидарность с украинской оппозицией, которая добилась в Верховном Суде повторного проведения второго тура президентских выборов, передает Интерфакс-Украина.



`Я сегодня счастлив, что победила правда, хотя окончательная победа будет, когда на Украине состоятся новые выборы, но воля народа удовлетворена`, - заявил М.Саакашвили, комментируя решение Верховного Суда Украины.



`На Украине начались необратимые процессы, так как нельзя, чтобы зло и антидемократические силы постоянно бесчинствовали`, - отметил М.Саакашвили.



Президент Грузии считает, что победа оппозиции на Украине `является исторической, так как открывает иную реальность для Европы и всего мира, в том числе и для Грузии`.



`В последние несколько дней, хотя я и не афишировал, но все заметили, какого цвета галстук я ношу и, мои симпатии совершенно однозначны`, - заявил М.Саакашвили, на котором был оранжевый галстук.



Источник: Интерфакс-Украина