В субботу на площади Независимости в Киеве состоится грандиозный праздник

21:41, 03 декабря 2004
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В субботу вечером для участников многотысячной акции в поддержку лидера оппозиции Виктора Ющенко в Киеве будет организован грандиозный праздник, передает Интерфакс-Украина.

Выступая перед участниками акции в пятницу, В.Ющенко пообещал, что каждый из тех, кто присутствовал на площади Независимости эти 12 дней, получит специальное удостоверение.

Кроме того, по его словам, состоится большой концерт и фейерверк.

В.Ющенко призвал участников акции не расходиться, а, отмечая ночью решение Верховного суда о назначении переголосования второго тура выборов, не употреблять спиртные напитки. Он с гордостью отметил, что за время акции в центре Киева не произошло ни одного чрезвычайного происшествия.

Один из организаторов акции, народный депутат из фракции `Наша Украина` Владимир Филенко, призвал всех, кто участвует в акции, прийти на площадь в 9.00 и слушать дальнейшие указания. В субботу участники акции вновь будут пикетировать Верховную Раду, которая должна принять решение по законопроекту о поправках к закону о выборах президента.

В.Филенко призвал участников акции не блокировать движение транспорта в тех местах, где это не нужно и беспрепятственно пропускать автомобили.

На Михайловской площади также находится около тысячи человек с национальными флагами и плакатами, призывающими Украину к единству. На цене, установленной еще в четверг, проходит концерт популярных украинских музыкальных исполнителей.

Источник: Интерфакс-Украина

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