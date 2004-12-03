В субботу в Киеве снова может пройти многосторонняя встреча при участии европейских посредников по урегулированию политического кризиса в Украине

В субботу в Киев прибывают президенты Польши и Литвы Александр Квасьневский и Валдас Адамкус - участники многосторонних переговоров по урегулированию политического кризиса в Украине после проведения президентских выборов.



Как ожидается, А.Квасьневский прибудет в Киев во второй половине дня 4 декабря, сообщили агентству `Интерфакс-Украина` в посольстве Польши.



Несколько раньше в столицу Украины должен прибыть В.Адамкус, сообщили агентству в зале официальных делегаций столичного аэропорта `Борисполь`.



В пятницу вечером в Киев также должен был прибыть генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш. В аэропорту сообщили, что последним рейсом из Вены он не прибыл, но есть еще утренний рейс в субботу.



Эти три европейских лидера будут в Украине уже третий раз за последнюю неделю.



Как известно, в Украине прошли уже два `круглых стола` по урегулированию кризиса при участии международных посредников. В переговорах, кроме Виктора Ющенко и Виктора Януковича, участвовали президент Украины Леонид Кучма, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, президенты Литвы и Польши Валдас Адамкус и Александр Квасьневский, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана, генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш, спикер Государственной Думы России Борис Грызлов.



Последнее заседание `круглого стола ` прошло 1 декабря.



Стороны подтвердили решительность исключить применения силы для разрешения проблем, возникших после второго тура выборов в Украине. Стороны договорились о создании экспертной группы для проведения срочного экспертного анализа для внесения соответствующих предложений для завершения выборов президента Украины на основании соответствующего решения Верховного Суда Украины.



Стороны договорились принятии в пакете с внесением изменений в закон о выборах президента Украины политической реформы в соответствии с законопроектом №4180 и формировании на этих принципах правительства Украины.



Участники переговоров договорились о проведении следующего заседания `круглого стола` после принятия соответствующего решения Верховным Судом Украины.



Интерфакс-Украина