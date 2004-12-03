У ВСУ, по всей видимости, были веские основания для отмены результатов второго тура выборов - российский омбудсмен Лукин

Принятие Верховным Судом Украины решения об отмене второго тура президентских выборов свидетельствует о том, что у суда появились веские основание для этого. Такое мнение в интервью `Интерфаксу` высказал уполномоченный по правам человека РФ Владимир Лукин.



`Если Верховный Суд Украины принял такое решение, следовательно у него были основания считать, что хотя бы во втором туре выборы были сфальсифицированы, причем серьезным образом`, - считает он.



Вместе с тем В.Лукин подчеркнул, что решение суда `в любом случае является внутренним делом самой Украины, и любой комментарий извне может только способствовать накалу настроений на Украине`.



В.Лукин не знает, `снимет ли позиция Верховного Суда напряженность в обществе`, это, по его мнению, `будет зависеть от многих обстоятельств, в первую очередь, насколько честно пройдет повторное голосование по второму туру`.



`Если честно, то надо будет садиться и договариваться победителю с проигравшей стороной, которая, безусловно, при любом раскладе будет сильной`, - считает В.Лукин.



`Главное - сохранить территориальное и гражданское единство Украины`, - подчеркнул российский омбудсмен.



Интерфакс-Украина