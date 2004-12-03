Решение Верховного Суда формирует позитивные ожидания для экономики - советник главы НБУ

Решение Верховного Суда о переголосовании второго тура выборов 26 декабря дает шансы на нормализацию политической ситуации и на ослабление его влияния на хозяйственную конъюнктуру и тем самым формирует позитивные ожидания экономических агентов, считает советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий.



`Риски политического обострения после решения Верховного Суда все равно остаются, но они, конечно, уменьшились. Это решение будет способствовать тому, что мы так и не войдем в кризисную ситуацию`, - сказал он агентству в пятницу вечером.



В.Литвицкий категорически опроверг звучащие иногда мнения, что Украина уже находится в состоянии экономического кризиса. `Не поздно допустить не только спада, но и спада роста экономики`, - подчеркнул он.



По его словам, при благоприятном развитии событий, начало которому положило решение Верховного Суда, спада в экономике не будет ни в этом году, ни в следующем. `Но если бы политическое обострение продолжалось, то охлаждение экономики, которое наметилось с апреля в промышленности, а в целом по ВВП - в последние три месяца, превратилось бы в спад роста`, - сказал В.Литвицкий.



Он подчеркнул, что среди первоочередных задач сегодня - возобновление бюджетного процесса, так как его неопределенность формирует плохие ожидания хозяйственников и потребителей.



Советник главы НБУ также сказал, что решение Верховного Суда будет способствовать ослаблению инфляционных ожиданий, что важно сегодня, так как инфляция в ноябре составила 1,6%, а с начала года - 9,6%.



`Решение суда должно переломить ситуацию на валютном рынке, где спрос хотя и ослаб в последнее время, но остается все еще очень значительным. Я также очень надеюсь, что это решение и последующая нормализация политического цикла вернет доверие населения к депозитам`, - заявил В.Литвицкий.



По его словам, Нацбанк пошел на тяжелое решение, временно запретив досрочное снятие вкладов и тем самым остановил отток депозитов, но важно продолжить и нарастить их приток. `Чем быстрее наступит политическая разрядка, тем быстрее - и экономическая`, - подчеркнул советник главы НБУ.



Интерфакс-Украина