После судебного решения Ющенко должен усиливать давление с целью отставки правительства и ЦИКа - Карасев

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что после принятия Верховным судом Украины решения о переголосовании второго тура президентских выборов кандидат в президенты Виктор Ющенко должен постепенно усиливать уличное политическое давление с целью отставки правительства и смене Центральной избирательной комиссии.



Такое мнение В.Карасев высказал в пятницу в Киеве в интервью агентству `Интерфакс-Украина`. `Думаю, что оппозиция будет постепенно усиливать коридорные и уличное политическое давление на сторонников Виктора Януковича и на него с тем, чтобы реальные функции премьерства были либо заблокированы, либо нейтрализованы. Пока не будет окончательно решен вопрос об отставке премьер-министра, об отставке Кабинета министров и о смене ЦИК, люди будут находиться на улице`, - сказал он.



`Прежде всего, необходимо будет дальше идти в направлении смены нынешнего Кабинета министров и премьер-министра. Если В.Янукович будет участвовать в повторном голосовании в качестве премьера, то этот фактор не снимет подозрений в несправедливости, нечестности выборов ни со стороны украинской общественности, ни со стороны международных партнеров. Думаю, что В.Ющенко и оппозиция будут делать все, чтобы президент принял отставку В.Януковича, и было сформировано новое коалиционное правительство, которое будет широкой политической коалицией под нового президента В.Ющенко, способное сформировать или опираться на новое парламентское большинство и служить политико-парламентской платформой нового президента`, - добавил В.Карасев.



Вторым направлением действий оппозиции политолог назвал либо отставку, либо ротацию членов ЦИК, поскольку `решением Верховного суда фактически выражено недоверие к нынешнему составу ЦИКа, особенно ее действиями в дни голосования 21 ноября и последующего подсчета голосов и объявления результатов`. `Но все это зависит от действующего президента. Думается, что вот эти два важных момента - отставка премьера и необходимость замены ЦИКа сейчас являются очень важный тестом для действующего президента на умение оценить адекватно политическую ситуацию и завершить свою политическую карьеру достойно, красиво`, - считает он.



Говоря о возможных вариантах действий команды В.Януковича, В.Карасев высказал мнение, что премьер-министр и его политические партнеры не могут не признать решения Верховного суда. `Однако сам факт признания этого решения не означает, что есть только какой-то один вариант игры. Я думаю, их может быть несколько. Первый вариант игры - это делать вид, что отставки Кабинета министров нет, быть формальным премьером и готовиться к переголосованию второго тура президентских выборов. Следующий вариант - это отказ от участия в повторном голосовании`, - сказал политолог.



В связи с этим он напомнил, что в этом случае В.Ющенко для победы будет необходимо набраться более 50% голосов. `Тогда очевидно, что, если губернаторы ряда восточных регионов останутся на своих должностях, они будут делать все, чтобы было выражено недоверие В.Ющенко на повторном голосовании в той или иной форме: либо будет неучастие в голосовании, либо голосование против всех`, - отметил директор института.



В этом случае, считает В.Карасев, будет ограничена легитимность нового президента в ряде восточных регионов Украины, особенно в Донбассе. `Чтобы В.Ющенко получил легитимность в восточных регионах Украины, он вынужден будет договариваться с рядом региональных элит промышленного востока Украины. Либо он договорится сейчас, либо будет делать это потом`, - сказал он.



Политолог не исключает, что возможен вариант участия в переголосовании кого-либо из участников первого тура. `Сейчас называется фамилия Александра Мороза (лидера Социалистической партии Украины), однако не думаю, что он будет конкурировать с В.Ющенко`, - добавил В.Карасев.



Интерфакс-Украина