Совет Европы удовлетворен решением Верховного суда Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис выразил удовлетворение решением Верховного суда Украины, который аннулировал результаты второго тура президентских выборов на Украине, передает Интерфакс-Украина.



`Я приветствую это решение, которое позволит урегулировать ситуацию, сложившуюся в стране`, - говорится в его заявлении.



Т.Дэвис призвал все заинтересованные стороны `уважать решение Верховного суда и незамедлительно принять все необходимые меры для его выполнения`.



Он подчеркнул, что `специалисты Совета Европы, как всегда, готовы помочь Украине, которая является одним из членов СЕ, провести выборы в соответствии с европейскими нормами`.



Источник: Интерфакс-Украина