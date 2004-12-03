Украинский народ выстрадал решение - Костенко

`Украинский народ выстрадал решение Верховного Суда на морозе – своим неповиновением власти избиратель заставил всех думать о будущем этого государства`, - так прокомментировал сегодня в прямом эфире `Нового канала` решение Верховного Суда о назначении повторного второго тура выборов на 26 декабря народный депутат Украины, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко, сообщает пресс-служба Украинской народной партии.



Юрий Костенко приветствовал решение Верховного Суда и, назвав его `историческим`, подчеркнул, что оно открывает путь для будущего: `Судьи при принятии решения руководствовались силой закону, а не традиционным телефонным правом, или законом силы, как мы это наблюдали в течение всех лет как коммунистического, так и посткоммунистического режима Кучмы`.



По его убеждению, `если будут доказаны факты фальсификации, люди, имеющие отношение к этому процессу, будут нести ответственность`. `Мы требуем, чтобы все, кто пытался украсть у людей право избирать Президента, были привлечены к уголовной ответственности`, - заявил он.



Анализируя мирный революционный процесс, лидер УНП назвал его `еще незавершенным`. `Теперь ВР должна принять те решения, которые обеспечат демократическое, прозрачное и честное переголосование`, - отметил он. В частности, завтра, 4 декабря, сказал Костенко, `ВР должна принять соответствующие изменения в Закон о выборах Президента и запустить технологию подготовки к переголосованию, которая включает назначение нового состава ЦИК`.



Пресс-служба Украинской народной партии