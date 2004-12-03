Москва обвиняет Европарламент во вмешательстве во внутренние дела Украины

МИД РФ назвал проявлением двойных стандартов и вмешательством во внутренние дела Украины принятую 2 декабря резолюцию Европарламента с призывом к украинским властям провести переголосование во втором туре президентских выборов, передает Интерфакс-Украина.



`Демократии и закона в решении Европарламента нет и в помине. В очередной раз - двойные стандарты`, - говорится в комментарии Департамента и печати МИД РФ, распространенном в пятницу.



В нем сказано, что `действующее законодательство Украины, как известно, не предусматривает возможность переголосования второго тура выборов`.



`Плюс ко всему, сейчас между сторонами ведутся конкретные переговоры о взаимоприемлемом варианте выхода из кризиса, обсуждаются различные предложения. В этих условиях требования Европарламента переголосовать второй тур означают ни что иное, как поддержку одной из сторон, то есть вмешательство во внутренние дела Украины`, - считают в МИД РФ.



Между тем в пятницу вечером Верховный Суд Украины принял решение о проведении 26 декабря переголосования второго тура выборов президента.



Источник: Интерфакс-Украина