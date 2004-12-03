Явлинский доволен решением Верховного Суда Украины в пользу оппозиции

Лидер `Яблока` Григорий Явлинский приветствовал решение Верховного Суда Украины о проведении повторного голосования во втором туре президентских выборов, передает Интерфакс-Украина.



`Браво Украина! В таком решении есть потенциал прекращения политического кризиса. Ясность, которую внес Верховный Суд, создает предпосылки для предотвращения возможного хаоса и экономических проблем`, - сказал Г.Явлинский в пятницу.



`Впервые на постсоветском пространстве на высшем судебном уровне дан отпор фальсификации, использованию административного ресурса, глумлению над волей народа`, - отметил лидер `Яблока`.



`Это событие независимо от того, что будет происходить в дальнейшем, свидетельствует о том, что на постсоветском пространстве появляется правосудие, гражданское общество и возможность для граждан, если они того желают, отстоять свое достоинство, конституционные права и политические взгляды`, - сказал Г.Явлинский.



Источник: Интерфакс-Украина