Ющенко приглашен в Брюссель на встречу лидеров Европейской народной партии
21:54, 03 декабря 2004Последние события
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Лидер украинской оппозиции Виктор Ющенко приглашен принять участие во встрече лидеров партий, входящих в Европейскую народную партию (ЕНП), которая состоится в Брюсселе 16 декабря. Об этом сообщил в пятницу председатель ЕНП Вильфред Мартенс.
Он выразил уверенность в том, что украинский политик будет присутствовать на встрече, `если это позволят обстоятельства`, передает Интерфакс.
ЕНП объединяет правые и консервативные партии, представленные в Европейском Парламенте. Их лидеры, среди которых главы нескольких государств и правительств, соберутся в Брюсселе накануне открывающегося там саммита стран Европейского Союза.
Источник: Интерфакс-Украина
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