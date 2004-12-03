Ющенко приглашен в Брюссель на встречу лидеров Европейской народной партии

Лидер украинской оппозиции Виктор Ющенко приглашен принять участие во встрече лидеров партий, входящих в Европейскую народную партию (ЕНП), которая состоится в Брюсселе 16 декабря. Об этом сообщил в пятницу председатель ЕНП Вильфред Мартенс.



Он выразил уверенность в том, что украинский политик будет присутствовать на встрече, `если это позволят обстоятельства`, передает Интерфакс.



ЕНП объединяет правые и консервативные партии, представленные в Европейском Парламенте. Их лидеры, среди которых главы нескольких государств и правительств, соберутся в Брюсселе накануне открывающегося там саммита стран Европейского Союза.



Источник: Интерфакс-Украина