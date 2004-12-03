Вашингтон приветствует решение Верховного Суда Украины

21:56, 03 декабря 2004
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Администрация США приветствовала решение Верховного Суда Украины, аннулировавшего результаты второго тура президентских выборов, передает Интерфакс-Украина.

`Решение Верховного Суда является важным шагом на пути к мирному и демократическому урегулированию, в котором отразится воля украинского народа`, - заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Скотт Макклеллан.

Источник: Интерфакс-Украина

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