Член Еврокомиссии приветствовала решение Верховного Суда Украины
21:57, 03 декабря 2004Последние события
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Член Европейской Комиссии Бенита Ферреро-Вальднер, ответственная за внешние связи, приветствовала решение Верховного Суда Украины, аннулировавшего результаты второго тура президентских выборов, передает Интерфакс-Украина.
`Я приветствую это независимое решение Верховного Суда, открывающее путь к проведению повторного второго тура выборов, который сможет полностью отразить волю украинского народа`, - говорится в ее заявлении, распространенном в Брюсселе.
Источник: Интерфакс-Украина
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