Член Еврокомиссии приветствовала решение Верховного Суда Украины

Член Европейской Комиссии Бенита Ферреро-Вальднер, ответственная за внешние связи, приветствовала решение Верховного Суда Украины, аннулировавшего результаты второго тура президентских выборов, передает Интерфакс-Украина.



`Я приветствую это независимое решение Верховного Суда, открывающее путь к проведению повторного второго тура выборов, который сможет полностью отразить волю украинского народа`, - говорится в ее заявлении, распространенном в Брюсселе.



Источник: Интерфакс-Украина