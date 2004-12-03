Президент ПАСЕ приветствует решение Верховного Суда о переголосовании второго тура выборов

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Питер Шидер приветствует вердикт Верховного суда Украины, вынесшего решение о переголосовании второго тура президентских выборов, передает Интерфакс-Украина.



`Это решение показало, что закон восторжествовал в разрешении политического кризиса в Украмине`, - заявил он, говорится в пресс-релизе Ассамблеи.



`Переголосование второго тура 26 декабря даст украинцам новый шанс свободно сделать свой выбор и выбрать нового президента демократическим путем`, - подчеркнул П.Шидер, добавив, что делегация ПАСЕ будет наблюдать за переголосованием, как она это делала в первом и втором туре выборов украинского президента.



Президент ПАСЕ также призвал украинские власти обратить внимание на серьезные нарушения, зафиксированные международной миссией по наблюдению за выборами, для того чтобы обеспечить переголосование в соответствии с нормами Совета Европы.



Источник: Интерфакс-Украина